Инфекционист назвал консервы главным источником заражения ботулизмом

Опасность ботулизма в выработке бактерией ботулотоксина, влияющего на нервно-мышечную передачу. По словам врача, главным источником заражения этим заболеванием являются консервы.

Активная выработка токсина начинается при дефиците кислорода, поэтому консервы, как правило, и являются источником заражения. Это могут быть солёные и маринованные овощи и грибы, консервированные фрукты и ягоды, компоты, варенье, а также рыбные и мясные консервы.

Шаповалов предупредил, что нельзя ни в коем случае употреблять содержимое вздутых, помятых или повреждённых банок с консервированными продуктами. А людей, занимающихся домашним консервированием, призвал тщательно пастеризовать банки.

Также врач напомнил о важности обращать внимание на срок годности консервов.

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