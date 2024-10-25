Инфекционист отвергла возможность заражения ВИЧ через маникюр

По словам врача, такого быть не может. Для передачи вируса требуется половой контакт или свежая кровь. В засохшей или застарелой крови ВИЧ не живёт.

Инфекционист прокомментировала информацию о заражении ВИЧ женщины из Пскова, которая пользовалась услугами мастера маникюра. И потом, попав в инфекционную больницу с другим заболеванием, случайно выяснила, что заражена ВИЧ.

Эксперт подчеркнула, что сомневается в том, что женщина могла заразиться во время маникюра, так как не было прямого контакта с кровью.

«Пути передачи совершенно другие — половой путь (через сексуальный контакт), от матери к ребёнку и через кровь. Мы понимаем, что при маникюре прямого контакта с кровью быть не должно, поэтому я очень сомневаюсь в этих результатах и думаю, что они неправдивые», — рассказала эксперт.

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