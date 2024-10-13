Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 октября 2024, 12:19
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Инфекционист призвал не создавать ажиотаж вокруг лихорадки Марбург

Вокруг множество других инфекций
Доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев призвал не создавать ажиотаж вокруг лихорадки Марбург. Это опасное заболевание, которое встречается в наших условиях кратно реже, чем другие инфекции — респираторные и кишечные.
Инфекционист призвал не создавать ажиотаж вокруг лихорадки Марбург
© Testalize.me / Unsplash

При этом другие бактериальные и вирусные инфекции тоже опасны, и не стоит забывать о мерах профилактики в их отношении. Малышев напомнил о важности соблюдения всех правил личной гигиены, мытья рук, фруктов и овощей.

По словам инфекциониста, важно придерживаться стандартных и известных правил безопасности, чтобы не заразиться никакими вирусами и инфекциями.

«Мыть фрукты и овощи надо независимо от Марбурга. Марбург — это единичные случаи за всё время. Полно другого: сальмонеллёз, различные кишечные инфекции, холера, которую тоже могут издалека завести, бактерии, яйца глистов. Их в сотни, в тысячи раз, а то и в миллионы раз больше. Обо всём этом надо помнить, а не сидеть и думать про Марбург. Поэтому читайте СМИ меньше. Слушайте врачей, но читайте меньше», — посоветовал врач.

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