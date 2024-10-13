Инфекционист призвал не создавать ажиотаж вокруг лихорадки Марбург

При этом другие бактериальные и вирусные инфекции тоже опасны, и не стоит забывать о мерах профилактики в их отношении. Малышев напомнил о важности соблюдения всех правил личной гигиены, мытья рук, фруктов и овощей.

По словам инфекциониста, важно придерживаться стандартных и известных правил безопасности, чтобы не заразиться никакими вирусами и инфекциями.

«Мыть фрукты и овощи надо независимо от Марбурга. Марбург — это единичные случаи за всё время. Полно другого: сальмонеллёз, различные кишечные инфекции, холера, которую тоже могут издалека завести, бактерии, яйца глистов. Их в сотни, в тысячи раз, а то и в миллионы раз больше. Обо всём этом надо помнить, а не сидеть и думать про Марбург. Поэтому читайте СМИ меньше. Слушайте врачей, но читайте меньше», — посоветовал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.