Инфекционист прокомментировал первое заражение человека птичьим гриппом типа A

По словам эксперта, заражение типом А (H5N2) действительно нетипичное событие, но не из ряда вон, поскольку существует множество разновидностей по составляющим. Это гемоглетенин, обозначаемый литерой H и нейраминидаза — N. И раньше люди тоже болели птичьим гриппом.

Обычно человек заболевает, если в вирусе присутствуют H1, H2, H3 и N1, N2. А вот наличие H5N2 говорит о ещё большей мутации птичьего гриппа и приближении вируса к межвидовому барьеру.

И заражение H5N2 произошло от птицы, чего раньше не было.

«Но проблема птичьего гриппа существует не один десяток лет. Мы боимся, что вирус мутирует, произойдёт так называемая реассортация, то есть обмен гомологичным участками генов, и появится новый вирус, который сможет передаваться от человека к человеку. Заработает аэрозольный механизм, передача воздушно-капельным путём, и этот вирус полностью преодолеет межвидовой барьер. Это будет серьёзное чрезвычайное происшествие. То, что заразился один человек от птицы, это неприятно, но это может быть за несколько десятилетий до катастрофы, поэтому ничего сверхъестественного не произошло», — отметил учёный.

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