Инфекционист рассказал о симптоматике вируса Коксаки

Симптоматикой вируса Коксаки являются «высочайшая температура, которая не снижается», а также изменения в горле по типу герпангины: «сильные боли в горле, пузырики, прыщики водянистые, которые лопаются, с язвами во рту». Также это высыпания на руках и ногах, и кишечный синдром — повторная рвота, боли в животе и расстройство стула.

Врач уточнил, что на этом этапе нужна консультация специалиста. Это необходимо для контроля возможных осложнений. По словам Тимакова, «в течение двух недель, к сожалению, возможно осложнение».

Инфекционист отметил, что для взрослых вирус опасен меньше и лечится собственным иммунитетом. К тому же заболевание сезонное, больше всего проявляется «в летний период и ранний осенний период, когда все возвращаются из отпусков, что сейчас и наблюдается».

«Катастрофы в этом нет никакой, просто требуется определённое мониторирование ситуации, наблюдение и своевременное обращение к врачам. Коксаки лечится только иммунитетом», — заключил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.