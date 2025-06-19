Инсайдер: носимый глюкометр от Apple выйдет не раньше 2027 года

Об этом рассказал известный аналитик и инсайдер Джефф Пу. По его словам, часы получат датчик глюкозы, который будет ключевой особенностью смарт-часов серии Apple Watch Series 13. Однако более подробной информации пока нет.

Источник отмечает, что Apple уже длительное время разрабатывает неинвазивный глюкометр. Пульсоксиметр, встроенный в носимый девайс, был последней значимой функцией здоровья в Apple Watch.

При этом в последних моделях Apple Watch в США функция измерения уровня кислорода в крови не работает из-за патентного спора с Masimo.