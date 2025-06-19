Инсайдер: носимый глюкометр от Apple выйдет не раньше 2027 года

Опубликовано 19 июня 2025, 18:451 мин.
Инсайдер: носимый глюкометр от Apple выйдет не раньше 2027 годаПервыми функцию получат Apple Watch Series 13
Портал Appleinsider сообщает, что Apple планирует выпустить смарт-часы с глюкометром не раньше 2027 года. Глюкометром будут оснащены часы Apple Watch, которые станут первым устройством компании, отслеживающим уровень сахара в крови.
Об этом рассказал известный аналитик и инсайдер Джефф Пу. По его словам, часы получат датчик глюкозы, который будет ключевой особенностью смарт-часов серии Apple Watch Series 13. Однако более подробной информации пока нет.
Источник отмечает, что Apple уже длительное время разрабатывает неинвазивный глюкометр. Пульсоксиметр, встроенный в носимый девайс, был последней значимой функцией здоровья в Apple Watch.
При этом в последних моделях Apple Watch в США функция измерения уровня кислорода в крови не работает из-за патентного спора с Masimo.
Источник:AI
Автор:Андрей Кадуков