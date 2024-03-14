Инсайдеры: Samsung к старту продаж в августе выпустит 400 тысяч колец Galaxy Rings

Характеристики и стоимость браслета не разглашаются, однако известно, что устройство будет доступно в девяти размерах и в трёх вариантах цвета. Браслет будет представлен в июле на мероприятии MWC 2024 вместе с флагманами Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 5. А продажи новинки запланированы на август, чтобы быстро удовлетворить оформленные предзаказы.

Производство вендор запустит уже в мае, чтобы успеть к презентации. В Samsung уверены в успехе их начинания и считают, что Galaxy Rings будут востребованы.