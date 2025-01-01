Инсайдеры: Samsung вернёт на рынок часы Galaxy Watch с механической настройкой

Такое поворотное кольцо, безель, вероятно, появится в модели Galaxy Watch 8 Classic. Как отмечают инсайдеры, в прошлом Samsung использовала брендинг «Classic» только для моделей с безелем. И, хотя информации об этих часах мало, предполагается, что Samsung может вернуть безель в следующем поколении после его отсутствия в Watch 7 и Ultra.

Сообщается также, что безель был одним из самых знаковых элементов дизайна Samsung, и возвращение этой функции может быть привлекательным для тех, «кто пропустил последние модели из-за её отсутствия». Ожидается, что часы Galaxy Watch 8 Classic будут иметь номер модели SM-L505U, который соответствует нумерации, принятой Samsung в этом году.

«Дополнительная информация о часах остаётся неизвестной, однако эти слухи создают ожидание и интерес среди поклонников Samsung», — считают инсайдеры.