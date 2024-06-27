Инсайдеры слили в Сеть рендеры смарт-часов Apple Watch Series X

Опубликовано 27 июня 2024, 15:45
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Инсайдеры слили в Сеть рендеры смарт-часов Apple Watch Series XГаджет получит увеличенный экран
Инсайдерский портал 91mobiles опубликовал рендеры смарт-часов Apple Watch Series X, или Watch Series 10.
Главным отличием от текущих Apple Watch Ultra и Series 9 в Watch Series X является размер экрана при сохранении узнаваемого дизайна. Размер экрана увеличится и получит диагональ 2", что больше, чем у других моделей «умных» часов Apple. Для сравнения, у Apple Watch Ultra диагональ экрана составляет 1,93", у Apple Watch Series 9 — 1,7".
Будет увеличен и корпус, размер которого составит 46 х 39,7 х 11,6 мм по сравнению с 45 х 38 х 10,7 мм у Series 9.
Ранее проскальзывала информация, что у новой модели будет реализован ремешок с магнитным креплением. Но в предложенном инсайде подтверждений этому нет.
Источник:91mobiles
Автор:Андрей Кадуков