Инсайдеры слили в Сеть рендеры смарт-часов Apple Watch Series X

Будет увеличен и корпус, размер которого составит 46 х 39,7 х 11,6 мм по сравнению с 45 х 38 х 10,7 мм у Series 9.

Ранее проскальзывала информация, что у новой модели будет реализован ремешок с магнитным креплением. Но в предложенном инсайде подтверждений этому нет.