Инсайдеры: Смарт-часы OnePlus Watch 3 получат датчик ЭКГ

Как отмечают инсайдеры, функция ЭКГ в приложении OHealth может выявлять такие состояния, как афибрилляция, частые сердечные сокращения, высокий или низкий пульс. Для использования этой функции предъявляются определённые требования к телефону, однако она также может быть использована непосредственно на часах.

В приложении также есть функция измерения температуры на запястье, требующая установки базовой температуры и нескольких дней измерений сна.

Ожидается, что OnePlus Watch 3 также получат функцию «60-секундной проверки», которая сканирует три основных риска для здоровья: здоровье сердца, эластичность кровеносных сосудов, храп во сне. Сканирование происходит на основе семи показателей здоровья, включая уровень кислорода в крови, сон и эластичность сосудов.