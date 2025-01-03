Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 января 2025, 03:00
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Инсайдеры: Смарт-часы OnePlus Watch 3 получат датчик ЭКГ

И другие функции для мониторинга здоровья
Инсайдеры из Android Authority сообщили, что активировали тестовый APK-файл ПО, которое будет встроено в «умные» часы OnePlus Watch 3 и обнаружили новые функции приложения OHealth. Среди этих функций ЭКГ, измерение температуры запястья и функция «60-секундной проверки».
Инсайдеры: Смарт-часы OnePlus Watch 3 получат датчик ЭКГ

© Smartprix

Как отмечают инсайдеры, функция ЭКГ в приложении OHealth может выявлять такие состояния, как афибрилляция, частые сердечные сокращения, высокий или низкий пульс. Для использования этой функции предъявляются определённые требования к телефону, однако она также может быть использована непосредственно на часах.

В приложении также есть функция измерения температуры на запястье, требующая установки базовой температуры и нескольких дней измерений сна.

Ожидается, что OnePlus Watch 3 также получат функцию «60-секундной проверки», которая сканирует три основных риска для здоровья: здоровье сердца, эластичность кровеносных сосудов, храп во сне. Сканирование происходит на основе семи показателей здоровья, включая уровень кислорода в крови, сон и эластичность сосудов.