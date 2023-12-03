Йогурт оказался эффективным успокоительным и антидепрессантом

В микробиоме человеческого кишечника насчитывается 39 млрд различных бактерий, грибков и вирусов, без которых организм нормально не функционирует. И если уровень лактобацилл упадёт, это всерьёз может сказаться на психическом состоянии.

Влияние лактобацилл на стрессоустойчивость и развитие депрессии связано с регулированием иммунного медиатора интерферона гамма, играющего важную роль в регуляции стрессовых реакций и профилактике депрессии.

На этом основании учёные пришли к выводу, что лактобациллы могут лечь в основу специально разработанных пробиотических добавок для оптимизации уровня лактобактерий у пациентов с депрессией или подверженных риску возникновения этого состояния.

При этом в качестве профилактики можно есть обычный йогурт. Но принципиальное условие — натуральный продукт без красителей и усилителей вкуса. Впрочем, есть его можно с добавлением ягод и фруктов.

«Самое главное, что теперь мы можем изучить, как поддержание здорового уровня лактобактерий и/или интерферона гамма может быть исследовано для профилактики и лечения тревоги и депрессии», — прокомментировал результаты исследования доктор отделения нейронаук UVA, Центра иммунологии мозга и глии и Трансуниверситетской микробиомной инициативы Альбан Готье.

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