Исследование: одиночество может вызывать сильное желание употреблять сладости

Исследователи изучили, как меняется химия мозга и как он обрабатывает пищевые сигналы в социальной обстановке у 93 участников. Их результаты показали, что у тех, кто испытывал одиночество или изоляцию, был более высокий процент жира в теле и наблюдались плохие пищевые привычки, такие как зависимость от еды и неконтролируемое питание.

Ученые использовали МРТ-сканы, чтобы отследить реакцию участников на абстрактные изображения сладких и соленых продуктов. Результаты показали, что те, кто испытывал изоляцию, проявляли наибольшую активность в определенных областях мозга, отвечающих за желание сахара. Те же участники проявляли более низкую реакцию в областях, отвечающих за самоконтроль.

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