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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 апреля 2024, 02:15
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Исследование: одиночество может вызывать сильное желание употреблять сладости

Дело в химии мозга
Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, обнаружило, что одиночество может вызвать интенсивное желание употребления сладких продуктов, таких как шоколад и мороженое. Ученые связали химию мозга у людей, которые социально изолируются, с плохим психическим здоровьем, набором веса, падением когнитивных способностей и хроническими заболеваниями, такими как диабет второго типа и ожирение.
Исследование: одиночество может вызывать сильное желание употреблять сладости

© Ferra.ru

Исследователи изучили, как меняется химия мозга и как он обрабатывает пищевые сигналы в социальной обстановке у 93 участников. Их результаты показали, что у тех, кто испытывал одиночество или изоляцию, был более высокий процент жира в теле и наблюдались плохие пищевые привычки, такие как зависимость от еды и неконтролируемое питание.

Ученые использовали МРТ-сканы, чтобы отследить реакцию участников на абстрактные изображения сладких и соленых продуктов. Результаты показали, что те, кто испытывал изоляцию, проявляли наибольшую активность в определенных областях мозга, отвечающих за желание сахара. Те же участники проявляли более низкую реакцию в областях, отвечающих за самоконтроль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#здоровье
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#медицина
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#исследование