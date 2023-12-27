Исследование показало: ипохондрики подвержены более высокому риску смертности

Исследование, проведенное в Швеции, показало, что люди с диагнозом «ипохондрия», значительно чаще умирали в течение исследуемого периода, чем те, у кого его не было. Риск смертности охватывал как естественные, так и неестественные причины смерти.

Вопреки предположению о том, что частые визиты к врачу могут привести к улучшению состояния здоровья, исследование показало, что люди с ипохондрией подвергались повышенному риску смерти. Смертность среди ипохондриков составила 8,5 на 1000 человеко-лет по сравнению с 5,5 среди людей, не страдающих этим заболеванием.

Полученные результаты свидетельствуют не только о потенциальных последствиях ипохондрии, но и подчеркивают важность снижения стигмы, улучшения выявления и обеспечения надлежащего ухода за людьми, сталкивающимися с этой проблемой психического здоровья.

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