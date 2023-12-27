Исследование показало: ипохондрики подвержены более высокому риску смертности

Исследование показало: ипохондрики подвержены более высокому риску смертностиОсобенно в одиночестве
Новые исследования показывают, что ипохондрия, или постоянный страх перед заболеваниями, может не только негативно сказаться на вашем психическом здоровье, но и повысить риск ранней смерти.
Исследование, проведенное в Швеции, показало, что люди с диагнозом «ипохондрия», значительно чаще умирали в течение исследуемого периода, чем те, у кого его не было. Риск смертности охватывал как естественные, так и неестественные причины смерти.
Вопреки предположению о том, что частые визиты к врачу могут привести к улучшению состояния здоровья, исследование показало, что люди с ипохондрией подвергались повышенному риску смерти. Смертность среди ипохондриков составила 8,5 на 1000 человеко-лет по сравнению с 5,5 среди людей, не страдающих этим заболеванием.
Полученные результаты свидетельствуют не только о потенциальных последствиях ипохондрии, но и подчеркивают важность снижения стигмы, улучшения выявления и обеспечения надлежащего ухода за людьми, сталкивающимися с этой проблемой психического здоровья.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.