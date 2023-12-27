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Фитнес и здоровье
23:40, 27 декабря 2023
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Исследование показало: ипохондрики подвержены более высокому риску смертности

Особенно в одиночестве

Новые исследования показывают, что ипохондрия, или постоянный страх перед заболеваниями, может не только негативно сказаться на вашем психическом здоровье, но и повысить риск ранней смерти.

Исследование, проведенное в Швеции, показало, что люди с диагнозом «ипохондрия», значительно чаще умирали в течение исследуемого периода, чем те, у кого его не было. Риск смертности охватывал как естественные, так и неестественные причины смерти.

Вопреки предположению о том, что частые визиты к врачу могут привести к улучшению состояния здоровья, исследование показало, что люди с ипохондрией подвергались повышенному риску смерти. Смертность среди ипохондриков составила 8,5 на 1000 человеко-лет по сравнению с 5,5 среди людей, не страдающих этим заболеванием.

Полученные результаты свидетельствуют не только о потенциальных последствиях ипохондрии, но и подчеркивают важность снижения стигмы, улучшения выявления и обеспечения надлежащего ухода за людьми, сталкивающимися с этой проблемой психического здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#здоровье
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