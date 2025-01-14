Исследователи назвали виноградный сок средством от импотенции

Опубликовано 14 января 2025, 23:311 мин.
Исследователи назвали виноградный сок средством от импотенцииСок влияет на защиту сосудов от атеросклероза
Китайские медики изучили базу данных американского Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Целью исследования было влияние растительных компонентов на профилактику и борьбу с эректильной дисфункцией у мужчин.
Исследователи выяснили, что употребление 5 стаканов виноградного сока в неделю связано с улучшением состояния полового здоровья. В тех регионах, где мужчины после 40 лет употребляют указанную порцию виноградного сока в неделю, наблюдается меньше случаев импотенции.
На мужское здоровье влияют фенольные соединения, защищающие сосуды от атеросклероза. Но виноградный сок — достаточно опасный продукт, так как в нём много различных сахаров.
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Источник:Аргументы и Факты
Автор:Андрей Кадуков
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