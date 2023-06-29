Из краски для волос получили используемое при лечении рака средство

Исследователи их НИЯУ МИФИ в составе международной научной группы смоделировали и синтезировали гибриды двух красителей — флуорена и арилазо-группы. Новые соединения могут найти применение в диагностике и фотодинамической терапии раковых опухолей.

Синтезировать «хорошую» молекулу без помощи компьютера так же трудно, как найти золотую песчинку в куче обычного песка, отмечает один из исследователей, профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин. Полученные в результате множества расчетов молекулы представляют собой гибрид на основе красителя с арилазо-группы и флуорена. Первый используется в красках для волос и тканей, а также в чернилах для струйных и лазерных принтеров, а второй — в датчиках и светоизлучающих материалах.

Новые молекулы обладают сольватохромными свойствами: меняют свой цвет в зависимости от свойств растворителя, в котором они находятся. Сейчас ученые подбирают подходящих носителей, которые могли бы доставлять полученные красители к опухолям разных типов и эффективно накапливаться в них.