Из-за COVID-19 курильщики оказались в зоне риска

Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:49
1 мин.
Из-за COVID-19 курильщики оказались в зоне рискаИ в чем причина всего этого
Специалисты японского Национального исследовательского центра международного здравоохранения заявили, что курильщики имеют в два раза больший шанс тяжелого течения COVID-19.
Исследование, которое проводилось на основании данных 17,6 тыс больных в возрасте от 20 до 80 лет, показало, что риск тяжелого течения заболевания у курящих мужчин примерно в полтора раза выше, чем у некурящих. Курящим женщинам повезло чуть меньше — их ситуация ухудшается почти в два раза чаще.
По мнению японских ученых, все дело в том, что курильщики чаще остальных страдают от хронических заболеваний, а также имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед новой коронавирусной инфекцией.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: РИА новости