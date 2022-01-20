Из-за COVID-19 курильщики оказались в зоне риска

Исследование, которое проводилось на основании данных 17,6 тыс больных в возрасте от 20 до 80 лет, показало, что риск тяжелого течения заболевания у курящих мужчин примерно в полтора раза выше, чем у некурящих. Курящим женщинам повезло чуть меньше — их ситуация ухудшается почти в два раза чаще.

По мнению японских ученых, все дело в том, что курильщики чаще остальных страдают от хронических заболеваний, а также имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед новой коронавирусной инфекцией.

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