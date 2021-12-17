Из-за этого у вас может быть меньше антител к COVID-19

В исследовании ученые проверяли данные об изменении уровня специфических антител (IgG) у россиян, переболевших COVID-19. В проекте принял участие 1421 человек в возрасте от 18 до 70 лет.



Они рассказали, что тяжелое течение коронавирусной инфекции, повышенная масса тела и высокий процент поражения легких положительно влияют на количество вырабатываемых антител.



Кроме того, ученые доказали, что дольше всего антитела к COVID-19 держатся у пожилых людей. По мнению экспертов, на выработку антител может влиять и тестостерон, который ослабляет иммунную защиту.



Исследование, проведенное этими учеными подтвердило, что после перенесенного коронавируса иммунитет к нему держится около полгода.



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