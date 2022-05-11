Из-за каких продуктов может развиться артрит

Из-за каких продуктов может развиться артритВыяснили учёные
Каждый 5 из 100 человек в мире болен ревматоидным артритом, причём у женщин это заболевание возникает в 5 раз чаще, чем у мужчин. И если не лечиться вовремя, развивается множество симптомов.
Чтобы выяснить влияние питания на протекание артрита, специалисты исследовали 44 человека с диагностированным артритом. В течение 16 недель одна группа соблюдала специальные диеты, а вторая получала плацебо — добавки-пустышки.
Выяснилось, что у участников из первой группы количество опухших сустава стало меньше более чем в 2 раза. Во второй группе стало хуже.
Специалисты проследили связь между обострением артрита и питанием. Оказалось, что исключение мяса, рыбы, цитрусов, шоколада, орехов и глютена влияет на улучшение состояния.
Кроме того, учёные перечислили продукты, которые нельзя есть при ревматоидном артрите:
молоко и молочные продукты с высоким процентом жира;
жирное мясо;
сладости, ограничения касаются также меда;
орехи;
специи;
консервы;
алкоголь;
баклажаны;
картофель;
помидоры;
цитрусовые;
соль.
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