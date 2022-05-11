Из-за каких продуктов может развиться артрит

Каждый 5 из 100 человек в мире болен ревматоидным артритом, причём у женщин это заболевание возникает в 5 раз чаще, чем у мужчин. И если не лечиться вовремя, развивается множество симптомов.

Чтобы выяснить влияние питания на протекание артрита, специалисты исследовали 44 человека с диагностированным артритом. В течение 16 недель одна группа соблюдала специальные диеты, а вторая получала плацебо — добавки-пустышки.

Выяснилось, что у участников из первой группы количество опухших сустава стало меньше более чем в 2 раза. Во второй группе стало хуже.

Специалисты проследили связь между обострением артрита и питанием. Оказалось, что исключение мяса, рыбы, цитрусов, шоколада, орехов и глютена влияет на улучшение состояния.

Кроме того, учёные перечислили продукты, которые нельзя есть при ревматоидном артрите:

молоко и молочные продукты с высоким процентом жира;

жирное мясо;

сладости, ограничения касаются также меда;

орехи;

специи;

консервы;

алкоголь;

баклажаны;

картофель;

помидоры;

цитрусовые;

соль.

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