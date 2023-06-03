Избавиться от алкоголизма и наркомании россиянам помогут нейроинтерфейсы

Помогающие управлять активностью своего мозга нейроинтерфейсы в будущем будут использоваться для избавления от алкогольной и наркотической зависимостей, заявил продакт-менеджер компании «Нейроботикс» Александр Зонов.

Подобные системы уже применяются для реабилитации пациентов с инсультом, травмами и неврологическими расстройствами, отметил эксперт. Принцип их работы основан на биообратной связи, с помощью которой пользователь учится контролировать движения тела и активность мозга с помощью видео- или аудиосигналов. Датчики считывают электрическую активность мозга, давая таким образом человеку обратную связь от организма.

За счет этого можно справляться с разного рода зависимостями, рассказывает Зонов. Для борьбы с ними человек учится правильно реагировать на тот импульс и раздражитель, который приводит его к бесконтрольному поведению. Постепенно в стрессовой ситуации или при появлении триггера человек реагирует на него более адекватно.

Подход не требует медикаментозного вмешательства. Как следствие, не возникает синдрома отмены, что важно для эффективности лечения зависимостей, подчеркнул специалист. В России уже создают подобные системы, но скорость их разработки замедляет ограниченный доступ к дорогостоящему оборудованию и недостаточного уровня кооперации между медучреждениями.