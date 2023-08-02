Изменят судьбу: российский врач предостерег о вреде татуировок для здоровья

При плохой обработке игл для нанесения рисунка тату существует риск заражения гепатитом В и С, заявил врач Городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Монахов.

Гепатолог отмечает, что в настоящее время в России растет число случаев хронического вирусного гепатита, что связано с парентеральными — не связанными с желудочно-кишечным трактом — путями его передачи: хирургическми манипуляциями, переливанием крови, посещением стоматолога, наркоманией, татуировками. Решение о набивании татуировки может привести к изменению судьбы человека, указал врач.

По словам Монахова, в группе риска по заболеваниям печени находятся пациенты с хроническим вирусным гепатитом, сахарным диабетом и пациенты с алкозависимостью.