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Фитнес и здоровье
01:16, 13 января 2024
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Известный врач подтвердил наличие пластика в организме человека

Но какие болезни это несёт до конца не известно

Известный врач и популярный телеведущий Александр Мясников подтвердил, что в организме человека действительно присутствует пластик, являющийся результатом загрязнения окружающей среды.

Но врачи не знают пока, какие именно заболевания могут последовать за ростом уровня пластика в организме. В настоящее время предполагается, что пластик провоцирует развитие рака, усиливает проникновение в организм и развитие бактериальных инфекций и вирусов.

«Пластик действительно внутри нас. И его у нас много. И в лёгких, и в крови. Всё это результат загрязнения окружающей среды. Но младенческие писки «зелёных», которые, кстати, не понимают альтернативу, ничего изменить не смогут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#пластик
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#здоровье
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#мнение
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