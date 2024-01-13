Известный врач подтвердил наличие пластика в организме человека

Но врачи не знают пока, какие именно заболевания могут последовать за ростом уровня пластика в организме. В настоящее время предполагается, что пластик провоцирует развитие рака, усиливает проникновение в организм и развитие бактериальных инфекций и вирусов.

«Пластик действительно внутри нас. И его у нас много. И в лёгких, и в крови. Всё это результат загрязнения окружающей среды. Но младенческие писки «зелёных», которые, кстати, не понимают альтернативу, ничего изменить не смогут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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