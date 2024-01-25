Известный врач развенчал несколько мифов о болезнях сердца

По его словам, вред любых жиров для сердца — миф. Для здоровья сердца необходимы растительные масла, в которых содержатся мега-3 и омега-6 жирные кислоты. Это масла оливы, льна, кунжута. Такую же пищевую ценность представляет качественная рыба. Вредны для сердца трансжиры: пальмовое масло, ненатуральные масла, канцерогены.

Мясников развенчал миф и о том, что отсутствие болей — признак здоровья. Врач рассказал, что бывают случаи, когда человек умер от инфаркта, но раньше никаких симптомов не было. «Человек мог просто не знать о состоянии сосудов, наличии тромбов и высоком холестерине в крови», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что мифом являются и опасения спать на левом боку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.