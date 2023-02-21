Как блины на пиве вредят здоровью

Как блины на пиве вредят здоровьюМогут быть отёки
Врач объяснила вред блинов на пиве быстрым набором веса и отёками. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, в чём заключается вред для здоровья блинов, приготовленных на пиве.
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Особенно следует с осторожностью относиться к такому способу приготовления блинов людям, склонным к сильному набору веса и отёчности.
Соль и пивные дрожжи провоцируют задержку жидкости, набор лишнего веса и отёки. Ну а поскольку блины, скорее всего, будут подавать на стол ежедневно, лучше готовить их традиционным способом. Врач подчеркнула, что есть пивные блины стоит не более двух штук за раз, если без начинок — 3-4 за раз для среднего взрослого человека.
Пиво из-за содержания соли, пивных дрожжей способствует набору веса и образованию отёков, особенно если человек склонен к этому. Так как это масленица, и блины будут есть регулярно, практически каждый день, я бы рекомендовала использовать классический способ изготовления блинов. К тому же, пиво — это газированный напиток, он раздражает наш желудок, это способствует тому, что хочется больше съесть таких блинов на пиве, пышненьких, хорошеньких, красивых. Вы съедите их намного больше, и сложнее будет удержаться. По количеству употребления на среднего человека две штуки, если с начинкой, потому что начинки могут быть достаточно калорийными и большими. Если без начинки, то 3–4 за раз для среднего взрослого человека.
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