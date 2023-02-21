Как блины на пиве вредят здоровью

Пиво из-за содержания соли, пивных дрожжей способствует набору веса и образованию отёков, особенно если человек склонен к этому. Так как это масленица, и блины будут есть регулярно, практически каждый день, я бы рекомендовала использовать классический способ изготовления блинов. К тому же, пиво — это газированный напиток, он раздражает наш желудок, это способствует тому, что хочется больше съесть таких блинов на пиве, пышненьких, хорошеньких, красивых. Вы съедите их намного больше, и сложнее будет удержаться. По количеству употребления на среднего человека две штуки, если с начинкой, потому что начинки могут быть достаточно калорийными и большими. Если без начинки, то 3–4 за раз для среднего взрослого человека.



