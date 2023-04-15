Фитнес и здоровье
20:45, 15 апреля 2023
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Как долго можно хранить сваренные на Пасху яйца

Объяснил диетолог

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, как долго можно хранить сваренные вкрутую яйца, в том числе на Пасху.

Как долго можно хранить сваренные на Пасху яйца

Фото: Freepik.com

При варке яиц на Пасху важно учитывать, что съесть их нужно в течение 12 часов, идеально — через 6 часов. Если яйца хранятся в холодильнике, время их пригодности в пищу увеличивается до 36 часов.

Врач предупредил об опасности хранить пасхальные яйца в течение трёх дней после праздника. Не стоит есть яйцо, подаренное после праздника, оно уже несвежее и его употребление может быть чревато серьёзными последствиями.

По словам Гинзбурга, если съесть старое яйцо, можно заразиться инфекционными заболеваниями кишечной группы, включая пищевую токсикоинфекцию, которая может развиться из-за впитывания токсинов в желудочно-кишечный тракт. Возрастает вероятность заболевания сальмонеллёзом. Несмотря на то что сальмонеллы погибают при варке яиц, они могут внезапно «нарасти» на продукте: появиться из пищи, соседних продуктов и даже воздуха.

Сваренное вкрутую яйцо должно быть съедено в течение 12 часов максимум, а лучше — в течение шести часов. Если убрать яйца в холодильник, срок хранения увеличится до 36 часов, но чаще всего пасхальные яйца в холодильнике не держат. Долго хранить продукт на столе, а потом уже после праздника обмениваться яйцами и дарить их небезопасно.

Михаил Гинзбург
Врач-диетолог, доктор медицинских наук

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