Как долго можно хранить сваренные на Пасху яйца

При варке яиц на Пасху важно учитывать, что съесть их нужно в течение 12 часов, идеально — через 6 часов. Если яйца хранятся в холодильнике, время их пригодности в пищу увеличивается до 36 часов.

Врач предупредил об опасности хранить пасхальные яйца в течение трёх дней после праздника. Не стоит есть яйцо, подаренное после праздника, оно уже несвежее и его употребление может быть чревато серьёзными последствиями.

По словам Гинзбурга, если съесть старое яйцо, можно заразиться инфекционными заболеваниями кишечной группы, включая пищевую токсикоинфекцию, которая может развиться из-за впитывания токсинов в желудочно-кишечный тракт. Возрастает вероятность заболевания сальмонеллёзом. Несмотря на то что сальмонеллы погибают при варке яиц, они могут внезапно «нарасти» на продукте: появиться из пищи, соседних продуктов и даже воздуха.