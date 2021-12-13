Как избавиться от отечности лица

Так, по словам специалиста, молочные продукты и сахар могут быть причиной возникновения отечности лица. Таким образом, убрав их из рациона, можно побороть этот неприятный симптом. Заменить их можно продуктами из козьего молока или молочными продуктами, в которых нет лактозы.

“Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Также глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отеков. Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев и вы заметите приятные изменения”, — поделилась с россиянами диетолог.

Еще одной ошибкой, которая приводит к возникновению отеков, является ограничение употребления воды. Караева отметила, что пить ее нужно, ведь очень часто причиной отеков является обезвоживание организма.

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