Как избавиться от сильной тяги к кофе

По словам врача, сразу отказываться от привычного продукта нельзя, потому что это чревато различными реакциями организма. Резко отказываться от кофе, который регулярно попадал в организм в течение долгого времени, не стоит, делать это нужно мягко.

Гончарова посоветовала уменьшать объём потребляемого напитка каждые 3-4 дня на 100–150 мл.

«Любые отказы от привычных продуктов, которые систематически попадают в течение дня на протяжении многих месяцев в организм, запускают перестройку организма. Внезапный запрет на привычный кофе может вызвать повышение диастолического давления, резкое ухудшение работоспособности, изменение настроения, проблемы со стулом», — предупредила врач.

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