Как избыток фруктозы в организме может повлиять на здоровье

Она отметила, что, несмотря на то, что фруктоза более щадяще действует на организм по сравнению с обычным сахаром, увлекаться продуктами, в которых содержится это вещество, не стоит. При злоупотреблении такими продуктами, особенно виноградом и сухофруктами, фруктоза может начать откладывается в печени в виде жирных кислот.

Это приведёт к чрезмерной нагрузке на печень и развитию соответствующих болезней.

Врач объяснила, что для женщин разовая норма употребления ягод или фруктов, составляет 150-200 граммов. Для мужчин — 200-250 граммов. При этом в сутки должно быть не более двух разовых порций.

Касательно винограда, за раз можно съедать не более 100 граммов продукта, а сухофруктов — «в три-четыре раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть приблизительно 50 граммов».

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