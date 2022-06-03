Как холодный душ вредит вашему здоровью

Врач предупредил, что находиться под холодным душем можно только людям без ряда хронических болезней сердца, проблем атеросклеротического характера. В противном случае воду для купания необходимо подогревать.

Но даже здоровым людям нужно принимать душ из тёплой воды, либо купаться в подогретой, но не в холодной: это чревато переохлаждением и даже интоксикацией организма, влияющей на жизненно важные органы. Причём в холодной воде купаться можно не более 3-4 минут.

Это же касается и мытья головы холодной водой. Кроме обозначенных проблем, голову не получится нормально вымыть в холодной воде, даже с использованием моющих средств. К тому же это приведёт к ослаблению местного иммунитета и усилит уязвимость перед таким инфекциями, как грипп, ОРВИ и подобными.

«Основная масса всех сосудов в нашем организме — это капилляры различного уровня. Если человек вынужден мыться холодной водой долгое время, то это приводит к мощному капилляроспазму и оскудению капилляротока, особенно в мягких тканях, начиная с подкожной клетчатки. Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьёзнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведёт к кислородному голоданию, возникает перенасыщение мягких тканей недоокисленными продуктами. Всё это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу», — предупредил Хорошев.

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