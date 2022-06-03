Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:40
1 мин.

Как холодный душ вредит вашему здоровью

Объяснил врач
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев объяснил, почему длительный холодный душ вреден для здоровья.
Как холодный душ вредит вашему здоровью

Врач предупредил, что находиться под холодным душем можно только людям без ряда хронических болезней сердца, проблем атеросклеротического характера. В противном случае воду для купания необходимо подогревать.

Но даже здоровым людям нужно принимать душ из тёплой воды, либо купаться в подогретой, но не в холодной: это чревато переохлаждением и даже интоксикацией организма, влияющей на жизненно важные органы. Причём в холодной воде купаться можно не более 3-4 минут.

Это же касается и мытья головы холодной водой. Кроме обозначенных проблем, голову не получится нормально вымыть в холодной воде, даже с использованием моющих средств. К тому же это приведёт к ослаблению местного иммунитета и усилит уязвимость перед таким инфекциями, как грипп, ОРВИ и подобными.

«Основная масса всех сосудов в нашем организме — это капилляры различного уровня. Если человек вынужден мыться холодной водой долгое время, то это приводит к мощному капилляроспазму и оскудению капилляротока, особенно в мягких тканях, начиная с подкожной клетчатки. Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьёзнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведёт к кислородному голоданию, возникает перенасыщение мягких тканей недоокисленными продуктами. Всё это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу», — предупредил Хорошев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров