Как конкретно улучшится ваше здоровье после отказа от сахара

По словам Соломатиной, с организмом ничего не произойдёт, если отказаться от продуктов с добавленным сахаром. Обычно не принято считать сахаросодержащими продуктами тыкву, картофель, свёклу, из которых сахар поступает в организм. К тому же сахар поступает из хлеба, круп, овощей, фруктов.

Поэтому можно смело отказываться от конфет, десертов, тортов, сахара в кофе и других сладостей — их заменят указанные и другие продукты.

Также врач подчеркнула, что важен не столько сам сахар, сколько его количество. Потому что нужно потреблять столько сахара, сколько организм реально может израсходовать. А если от сахара отказаться вовсе, то организм некоторое время сможет компенсировать его недостаток.

«Не так страшен сахар, как его количество. Если сахара поступает больше, чем человек может израсходовать, даже из тех же картофеля, тыквы, свёклы, которые не принято считать, что они содержат сахар, если мы уберём добавленный, то хорошо вздохнут поджелудочная, печень, сосуды, мозг, кожа, волосы — весь наш организм», — отметила Елена Соломатина.

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