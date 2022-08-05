Как мочка уха может рассказать о проблемах с сердцем

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Как мочка уха может рассказать о проблемах с сердцемЭто может быть «симптом Фрэнка»
В своё время пульмонолог Сэндер Фрэнк заметил связь между появившейся характерной складкой на мочке уха с болезнями сердечно-сосудистой системы. С тех пор это состояние так и называется — «симптом Фрэнка».
Исследования учёного подтвердили, что складка часто наблюдается у людей с болями в груди и закупоренными коронарными артериями. На появление вкладки влияет отмирание кровеносных сосудов и потеря эластичности мочки на фоне ишемии.
При этом сама по себе складка на мочке не всегда является «симптомом Фрэнка».
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