Как мочка уха может рассказать о проблемах с сердцем

Исследования учёного подтвердили, что складка часто наблюдается у людей с болями в груди и закупоренными коронарными артериями. На появление вкладки влияет отмирание кровеносных сосудов и потеря эластичности мочки на фоне ишемии.

При этом сама по себе складка на мочке не всегда является «симптомом Фрэнка».

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