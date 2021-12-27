Как может закончится пандемия COVID-19

Как может закончится пандемия COVID-19Есть два сценария
Бутенко отмечает, что инфекция имеет высокую способность к мутациям, но это не всегда приводит к патогенности вируса, бывает, что мутация приводит и к ослаблению вируса, что приводит к полностью противоположному результату – снижению этой самой патогенности.
Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19 … Тем не менее пока еще нельзя утверждать, что к таким … вариантам вируса относится «Омикрон»
К тому же есть вероятность, что вирусу не останется места для жизни.
Большинство людей переносят его в легкой форме. Таким образом вырабатывается коллективный иммунитет … Если у вируса не останется места для размножения и мутаций, он сойдет на нет.
Но все будет зависеть от иммунной прослойки населения и мутагенности вируса – отмечает эксперт.
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