Как на здоровье повлияет отказ от колбас и сосисок

Отказаться следует от продуктов из переработанного мяса — колбас, сосисок, сервелатов и подобного.

Опасность для здоровья этих продуктов заключается в высоком уровне соли. Если злоупотреблять колбасами, сосисками и прочими подобными продуктами, можно спровоцировать развитие артериальной гипертензии.

Также на 18% увеличивается риск рака толстого кишечника, если есть более 50 граммов переработанного мяса в день. Эти продукты могут привести и к подагре — из-за повышения в организме уровня мочевой кислоты.

«Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады, — всё, что запечено, всё, что приготовлено. И ещё вдобавок консервированное мясо», — отметил Продеус.

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