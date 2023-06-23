Как не отступить от цели похудеть

Когда речь заходит о похудении, многие сталкиваются с проблемой потери мотивации. Ограничения в питании и регулярные тренировки могут вызвать упадок настроения. Как сохранить мотивацию, Елена Свиридова, нутрициолог из сервиса доставки Grow Food, даёт несколько советов.

Важно сосредоточиться на позитивных аспектах и цели, которую вы перед собой поставили. Задайте себе вопрос: «Зачем я это делаю?» Визуализируйте конечный результат: стройное, подтянутое и красивое тело. Воображайте, какую одежду сможете носить, как будут смотреть на вас знакомые, какие чувства вы будете испытывать, глядя на себя в зеркало. Позвольте себе помечтать об идеальной картине и держите этот образ в своей голове.

Также рекомендуется найти группу поддержки. Быть в компании людей, имеющих такие же цели, поможет вам легче заниматься спортом и соблюдать диету. Важно поощрять себя даже за маленькие успехи в похудении. И ещё одно: контролируйте нагрузку во время тренировок. Не перегружайте себя и внимательно слушайте своё тело, чтобы не потерять желание похудеть.

И последний совет — подходите к процессу похудения с интересом. Купите себе красивую фитнес-форму, приготовьте свои любимые блюда или порадуйте себя вкусной и полезной выпечкой. Проявите творчество и найдите способы, чтобы похудение стало увлекательным процессом.