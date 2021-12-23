Как не стать гипертоником в зрелом возрасте

Для исследований отобрали более 5 тыс людей, ученые отслеживали их здоровье в течение трёх десятилетий. А при каждой клинической оценке измеряли артериальное давление, для лучшего анализа данных участников отнесли к четырем категориям по расе и полу.



Выяснилось, что среди мужчин и женщин в обеих расовых группах частота физических активностей падала к 40 годам, и при этом увеличивались показатели артериального давления.



По мнению исследователей, это говорит о том, что молодость — идеальное время для предотвращения гипертонии в среднем возрасте. Этого можно добиться с помощью регулярных программ укрепления здоровья, направленных на повышение активности.