Как не стать гипертоником в зрелом возрасте

Фитнес и здоровье
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Как не стать гипертоником в зрелом возрастеИ что для этого нужно
По данным ВОЗ, каждый четвёртый мужчина и каждая пятая женщина страдают гипертонией. Исследования показали, что для защиты от гипертонии в зрелом возрасте нужно заниматься собой в течении всей жизни, от единоразовых упражнений смысла немного.
Для исследований отобрали более 5 тыс людей, ученые отслеживали их здоровье в течение трёх десятилетий. А при каждой клинической оценке измеряли артериальное давление, для лучшего анализа данных участников отнесли к четырем категориям по расе и полу.
Выяснилось, что среди мужчин и женщин в обеих расовых группах частота физических активностей падала к 40 годам, и при этом увеличивались показатели артериального давления.
По мнению исследователей, это говорит о том, что молодость — идеальное время для предотвращения гипертонии в среднем возрасте. Этого можно добиться с помощью регулярных программ укрепления здоровья, направленных на повышение активности.
Источник: American Journal of Preventive Medicine