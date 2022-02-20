Как определить, что у вас рак лёгких

По словам эксперта, рак лёгких — одно из самых распространённых злокачественных новообразований. Он начинается с длительного кашля на фоне общей слабости. Затем появляется одышка, свисты, хрипы даже в состоянии покоя. При это наблюдается боль в груди с отдачей в плечо или спину.

Диагностировать эту патологию сложно, потому что пациенты списывают своё состояние на стресс или переутомление, на консультацию к врачу приходят, когда одышка становится невыносимой.

«Со временем кашель становится всё тяжелее, человек начинает откашливать мокроту. Если ничего не предпринимать, в мокроте появляется кровь или гной», — подчеркнул Милейко.

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