Как определить, делал ли человек липосакцию

Определить, проводил ли человек липосакцию — удаление лишней жировой клетчатки — крайне сложно, но можно, заявила пластический хирург Надежда Петраш.

После этого вмешательства не остается больших рубцов, отмечает врач.

Однако появление на теле не очень спортивного человека мышечных кубиков — скорее всего заслуга пластического хирурга. Также заподозрить липосакцию можно, если у человека видно неровности, неплавные жировые отложения на коже в месте традиционных жировых ловушек. Это зона боков, бедер, живота, ягодиц, поясняет косметолог.

Кроме того, отмечает Петраш, в настоящее время многие пациенты прибегают не только к липосакции, но и к липофилингу или липоскульптурированию — процедурам, которые позволяют перенести жир из одной области тела в другую область. Последняя операция особенно часта для грудных мышц, трицепса и бицепса рук. С помощью липоструктурирования даже можно создать видимость пресса.

Догадаться, что человек прошел эти процедуры, неспециалисту почти невозможно, резюмировала Петраш.