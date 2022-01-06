Как определить проблемы с печенью на ранней стадии

Печень является одним из самых важных органов для человека и отвечает за расщепление токсичных веществ. Как утверждают специалисты, проблемы с печенью могут нарушить до 500 жизненно важных функций организма. По их словам, с каждой новым кругом фильтрации алкоголя печенью часть ее клеток “умирает”. Да, она имеет свойство регенерировать, однако врачи призывают все же делать перерывы между употреблением алкоголя, поскольку органу требуется время, чтобы он мог восстановиться и продолжить свою работу. Эксперты настоятельно не рекомендуют употреблять алкоголь в течении нескольких дней подряд.

Говоря о симптомах, которые вызывают нарушения печени, выделяют: боль в животе, усталость, понос, тошноту, плохое самочувствие, а также потерю аппетита.

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