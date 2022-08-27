Как отличить дыню с «химией» от натуральной

Проще всего спелость дыни можно определить по ямке от хвостика плода — в этом месте кожура дыни должна быть мягче, чем остальная.

Также важно ориентироваться по звуку и запаху. Если плод спелый, звук будет глухим, если незрелый — звонким, а если дыня переспела, звука почти не будет, кожура будет его поглощать.

Запах у дыни должен быть сладким, но не приторным, с нотками ванили и мёда. Если запах «простой» — травянистый и свежий — это говорит о том, что плод незрелый, а потому несладкий. Если запаха нет вообще, это говорит о том, что дыню вырастили в «ускоренном режиме» — с использованием химикатов.

Ещё важный критерий — целостность плода. За этим нужно внимательно следить, потому что даже малейшая трещина в кожуре плода — «ворота для патогенной микрофлоры».