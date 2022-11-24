Как отличить профессионального врача в интернет-консультациях от блогера

Эксперт отметила, что доверять стоит только той информации от врача, размещаемой в соцсетях, а тем более от блогера, которую можно проверить. Можно ли, кроме самой информации, проверить опыт работы, квалификацию, текущее место работы.

Зяблова подчеркнула, что сейчас люди считают допустимыми консультации врачей и даже ведение приёма пациентов в соцсетях. Есть мнение, что если блогер окончил курсы, то может консультировать в сфере диетологии, а консультанту по питанию достаточно похудеть самому, чтобы стать своего рода авторитетом. Но большинство россиян всё равно считают, что консультироваться с врачами нужно непосредственно, на приёме в поликлинике.

Также специалист отметила, что важное отличие профессионала в отсутствии рекламы лекарств и БАДов в личных сообщениях.

«Нет ничего плохого, когда врач-блогер распространяет общеобразовательный и достоверный контент на тему медицины и здоровья. Но если нужно проконсультироваться со специалистом, то лучше сходить в поликлинику или обратиться к врачу через специальные сервисы и платформы, где докторам сначала нужно подтверждать опыт и квалификацию», — посоветовала Елена Зяблова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению или консультации врача. Перед принятием решения обязательно посоветуйтесь со специалистом.