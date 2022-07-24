Как переедание малины, клубники и крыжовника может повредить вам нервную систему

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Как переедание малины, клубники и крыжовника может повредить вам нервную системуПредупредила диетолог
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова предупредила о риске дисфункции блуждающего нерва — самого длинного в организме человека — в случае злоупотребления ягодами, особенно с мелкими косточками.
К таким ягодам относятся крыжовник, клубника, малина и земляника. Дисфункция блуждающего нерва может быть вызвана усиленной перистальтикой, которую провоцируют ягоды. Интенсивное сокращение стенок кишечника влияет на нервный пучок, который через него проходит. В результате может быть сбой работы желудочно-кишечного тракта, сердечного ритма, может измениться частота пульса и дыхания. Всё это результаты дисфункции блуждающего нерва, который регулирует перечисленные функции в человеческом организме.
Также усиленная перистальтика может привести к диарее и последующему обезвоживанию организма.
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