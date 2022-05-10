Как по пальцам и ладоням можно определить болезни сердца

Как по пальцам и ладоням можно определить болезни сердцаНазваны несколько состояний
Припухлости на подушечках пальцев
Одним из опасных «звоночков» являются припухлости на подушечках пальцев. Это может быть симптомом инфекционного эндокардита. При этом заболевании воспаляются кровеносные сосуды и камеры сердца. Эта бактериальная инфекция поражает слабые участки сердца. Если нет своевременного и адекватного лечения, могут повредиться сердечные клапаны.
Красные или фиолетовые линии под ногтями
Красные или фиолетовые линии под ногтями , они же осколочные кровоизлияния, являются признаком серьёзного сбоя в организме. Как правило, их вызывают небольшие сгустки крови, повреждающие капилляры под ногтями. Причинами могут быть инфицирование клапанов сердца, эндокардит; повреждение сосудов от набухания кровеносных сосудов — васкулит; микроэмболы — крошечные сгустки, которые повреждают мелкие капилляры.
Всё это может свидетельствовать об инфекции или болезни сердца. Это серьёзный сбой в организме, особенно, если сопровождается повышенной температурой, аритмией.
«Барабанные палочки»
Также признаком болезней сердца могут быть «барабанные палочки», или «Пальцы Гиппократа». При этом состоянии опухают верхние фаланги пальцев, и кажется, что на руках 10 барабанных палочек. Это может указывать на тяжёлое заболевание сердца, в частности, врождённый порок сердца.
Фаланги опухают из-за нехватки кислорода в периферических тканях: организм начинает перераспределить кислород, чтобы обеспечить им основные органы и ткани. Такое явление часто наблюдается у заядлых курильщиков.
Восковые комочки
Это гладкие шишки, похожие на восковые комочки. Они образуются по причине белковых отложений. Причина их появления — редкое и опасное заболевание — амилоидоз сердца. В случае появления таких шишек необходимо сразу же идти к врачу. Диагноз может быть поставлен не сразу, так как эту болезнь тяжело определить.
При этом заболевании подавляется способность камер сердца наполняться кровью между ударами. Это приводит к тому, что меньше крови перекачивается по всему телу и появляются восковые шишки на руках.
Пятна на ладонях
Проблемы с сердцем могут проявляться и пятнами на ладонях. Ещё их называют высыпаниями Джейнуэя. Они имеют коричневый или красный цвет и тоже вызваны инфекционным эндокардитом. Они могут пройти через несколько дней, но игнорировать пятна и пускать здоровье на самотёк, нельзя.
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