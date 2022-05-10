Как по пальцам и ладоням можно определить болезни сердца

Припухлости на подушечках пальцев

Одним из опасных «звоночков» являются припухлости на подушечках пальцев. Это может быть симптомом инфекционного эндокардита. При этом заболевании воспаляются кровеносные сосуды и камеры сердца. Эта бактериальная инфекция поражает слабые участки сердца. Если нет своевременного и адекватного лечения, могут повредиться сердечные клапаны.

Красные или фиолетовые линии под ногтями

Красные или фиолетовые линии под ногтями , они же осколочные кровоизлияния, являются признаком серьёзного сбоя в организме. Как правило, их вызывают небольшие сгустки крови, повреждающие капилляры под ногтями. Причинами могут быть инфицирование клапанов сердца, эндокардит; повреждение сосудов от набухания кровеносных сосудов — васкулит; микроэмболы — крошечные сгустки, которые повреждают мелкие капилляры.

Всё это может свидетельствовать об инфекции или болезни сердца. Это серьёзный сбой в организме, особенно, если сопровождается повышенной температурой, аритмией.

«Барабанные палочки»

Также признаком болезней сердца могут быть «барабанные палочки», или «Пальцы Гиппократа». При этом состоянии опухают верхние фаланги пальцев, и кажется, что на руках 10 барабанных палочек. Это может указывать на тяжёлое заболевание сердца, в частности, врождённый порок сердца.

Фаланги опухают из-за нехватки кислорода в периферических тканях: организм начинает перераспределить кислород, чтобы обеспечить им основные органы и ткани. Такое явление часто наблюдается у заядлых курильщиков.

Восковые комочки

Это гладкие шишки, похожие на восковые комочки. Они образуются по причине белковых отложений. Причина их появления — редкое и опасное заболевание — амилоидоз сердца. В случае появления таких шишек необходимо сразу же идти к врачу. Диагноз может быть поставлен не сразу, так как эту болезнь тяжело определить.

При этом заболевании подавляется способность камер сердца наполняться кровью между ударами. Это приводит к тому, что меньше крови перекачивается по всему телу и появляются восковые шишки на руках.

Пятна на ладонях

Проблемы с сердцем могут проявляться и пятнами на ладонях. Ещё их называют высыпаниями Джейнуэя. Они имеют коричневый или красный цвет и тоже вызваны инфекционным эндокардитом. Они могут пройти через несколько дней, но игнорировать пятна и пускать здоровье на самотёк, нельзя.

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