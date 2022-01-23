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Как по состоянию кожи определить наличие рака легких

И какова вероятность вылечиться от этого недуга
Рак в легких может начаться в любой его части или дыхательных путей и встречается чаще всего с возрастом. Издание Express Daily со ссылкой на врача рассказало, как можно определить рак легких по изменениям на коже.
Как по состоянию кожи определить наличие рака легких

Фармацевт Джулия Геррини заявила, что рак легких - самый распространенный вид рака во всем мире, и хотя кожные симптомы встречаются нечасто, они могут проявиться в результате распространения рака на другие органы.

Геррини считает, что к кожным симптомам можно отнести появление синяков, приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, повышенный зуд, сыпь вокруг глаз и регулярное покраснение только одной половины лица.

По ее словам, не стоит беспокоиться, если у вас появилась сухость или зуд кожи. Однако если вы заметили какие-либо изменения на коже в сочетании с наиболее распространенными симптомами рака легких, такими как частый кашель, регулярные инфекции грудной клетки, одышка и кашель с кровью, то вам следует немедленно обратиться к врачу.

Геррини отмечает, что выявление рака на ранней стадии может иметь решающее значение, поскольку процент излечения пациентов, у которых диагностирован рак легких на ранней стадии, достигает 80-90%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Express Daily
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