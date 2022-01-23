Как по состоянию кожи определить наличие рака легких

Фармацевт Джулия Геррини заявила, что рак легких - самый распространенный вид рака во всем мире, и хотя кожные симптомы встречаются нечасто, они могут проявиться в результате распространения рака на другие органы.

Геррини считает, что к кожным симптомам можно отнести появление синяков, приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, повышенный зуд, сыпь вокруг глаз и регулярное покраснение только одной половины лица.

По ее словам, не стоит беспокоиться, если у вас появилась сухость или зуд кожи. Однако если вы заметили какие-либо изменения на коже в сочетании с наиболее распространенными симптомами рака легких, такими как частый кашель, регулярные инфекции грудной клетки, одышка и кашель с кровью, то вам следует немедленно обратиться к врачу.

Геррини отмечает, что выявление рака на ранней стадии может иметь решающее значение, поскольку процент излечения пациентов, у которых диагностирован рак легких на ранней стадии, достигает 80-90%.

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