Как побороть чувство голода без переедания

Специалист уточнил, что физический голод сопровождается сигналами тела, начинает урчать в животе, может возникнуть резкая усталость, нарушиться концентрация внимания. При физическом голоде хочется съесть любое блюдо, главное — получить заряд энергии. Эмоциональный голод появляется внезапно без-каких-либо сигналов тела. Всегда хочется съесть что-нибудь вкусное, «вредное», от чего получаешь не столько физическое насыщение, сколько психологическое удовольствие.

По словам Гаврилова, понять, какой голод «посетил», поможет контроль времени и выбор еды. При физическом голоде насыщение приходит через 20 минут, но эмоциональный голод удовлетворить трудно, даже если тело сигнализирует о насыщении. Результатом постоянного удовлетворения эмоционального голода могут стать набор лишнего веса и пищевые расстройства.

«Физическое насыщение приходит через 20 минут после начала приёма пищи. Эмоциональное голодание насытить сложно. Хочется есть выбранный продукт без перерывов, даже если организм посылает сигналы о насыщении. Перед тем, как что-либо съесть, сделайте паузу и подумайте, какой именно это голод. Можете даже поэкспериментировать: захотелось есть — поприседайте, выпейте стакан воды, позвоните близкому человеку и прочее. Если чувство голода не ушло, садитесь есть», — порекомендовал врач.

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