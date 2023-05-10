Как понять, что человек на «кофеиновой игле» и что с этим делать

Это состояние может проявиться при пропуске употребления кофе. Если человек привык выпивать более четырёх чашек в день, но в какой-то момент нарушил «режим», могут возникнуть достаточно сильные головные боли, сильная усталость, сонливость, состояние апатии. Длиться такое состояние может несколько недель.

При злоупотреблении кофе можно отравиться кофеином. Симптомы такого состояния — тошнота, рвота, тахикардия и панические атаки. А в тяжёлых случаях может даже развиться психоз.

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