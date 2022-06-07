Как понять, что родинка превратилась в злокачественную опухоль

По словам эксперта, родинки и родимые пятна появляются у человека всю жизнь. Родинка, по научному невус, — скопление пигмента меланина. Зачастую родинки — доброкачественные образования и не переходят в раковые опухоли. Но за ними всё равно нужен контроль.

Это важно потому, что в силу каких-либо факторов родинка может начать внезапно переходить в рак, и чем раньше это заметить, тем лучше. А чтобы разобраться, когда родинка начала переходить в рак, нужно регулярно обследоваться у врача.

«Признаки того, что невус стал опасным, — это рост пигментного образования, изменение его формы, увеличение выпуклости над поверхностью кожи, возникновение язвы и выпадение волос рядом. Любое из этих проявлений должно насторожить. С этим надо идти к доктору, чтобы он принял решение вместе с пациентом об удалении потенциально опасного родимого пятна. Если этого не сделать, то спустя какое-то время оно может трансформироваться в меланому», — предупредил врач.

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