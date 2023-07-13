Как понять, что у ребенка плоскостопие

Заподозрить плоскостопие у ребенка старше двух лет позволит целый ряд признаков, рассказал травматолог-ортопед детской клиники «РЖД-Медицина» Владислав Лысиков.

Если внутренняя поверхность подошвы стаптывается, то это означает «сваливание» пяточной кости внутрь — что говорит о продольном плоскостопии, отметил врач. О ней также могут говорить натоптыши или потертости и ссадины во внутреннем отделе стопы и отклонение большого пальца внутрь — в этом случае на коже по наружной поверхности пальца имеется покраснение.

Если коленные суставы смыкаются, а стопы расходятся — это вальгус на уровне коленного сустава, который часто сопровождается плоскостопием, рассказывает Лысиков. Широкая и распластанная стопа — это поперечное плоскостопие, подчеркнул ортопед.

Важным признаком плоскостопия специалист назвал нарушение походки. Если ребенок до семи-восьми лет при ходьбе ставит стопы чаще внутрь, то это говорит о слабости внутренних групп мышц голеней и, возможно, о плоскостопии. Подростки же 14-16 лет при плоскостопии обычно разворачивают стопы вовне за счет деформации в костях и коленных суставах.