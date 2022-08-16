Как понять, что у вас ослаблен иммунитет: 4 признака

Специалист порекомендовал обратить внимание на четыре основные признака, указывающих на ослабленный иммунитет. Прежде всего это постоянные болезни и, как следствие, частый приём антибиотиков. Если такое происходит, лекарства будут истощать иммунитет.

Если человек подвержен продолжительному стрессу, то нервозность подавляет иммунитет, открывая путь для патогенов. Это приводит к приёму лекарств, тех же антибиотиков, поэтому лечение болезней может пойти по замкнутому кругу. В таком случае выздоровление может затянуться на недели и даже месяцы.

Если у человека долго не заживают раны — это повод обратиться к врачу и сдать анализы, в частности, проверить состояние иммунной системы. Проблемы в том, что при образовании раны организм направляет в поражённую область больше питательных веществ. При нормальной работе иммунитета заживление проходит быстро. Но если рана беспокоит долго, значит, как было отмечено выше, нужно обратиться к врачу.

Постоянная усталость на фоне хорошего сна, питания, отсутствия стресса и в целом здорового образа жизни говорит о необходимости проверить иммунитет. Ядегар порекомендовал сдать анализы и проверить организм в целом и иммунитет в частности. Возможно, организм борется с инфекцией, из-за чего его запасы истощаются. Поэтому человеку и не хватает энергичности в течение дня.

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