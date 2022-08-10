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Как понять, что у вас повышенный холестерин? Это можно узнать в положении лёжа

Проявляются симптомы заболевания периферических артерий
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о симптоме высокого холестерина, который проявляется во время отдыха в положении лёжа.
Как понять, что у вас повышенный холестерин? Это можно узнать в положении лёжа

Врач рассказал, что у людей с высоким холестерином может диагностироваться такое состояние, как ЗПА — заболевание периферических артерий. Оно прогрессирует, когда в артериях накапливается холестерин и препятствует нормальной циркуляции крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Проявления ЗПА — мышечные боли и судороги ног в покое, положении лёжа. «Если заболевание периферических артерий усугубляется, боль может возникать во время отдыха или в положении лёжа. Боль может прерывать сон. Свешивание ног с края кровати или ходьба могут временно облегчить боль», — отметил Варфоломеев.

Также с точки зрения кардиологии выделяются следующие симптомы:

  • холод в голени или стопе, особенно по сравнению с другой стороной;

  • онемение или слабость в ногах;

  • отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или стопах;

  • болезненные спазмы в одном или обоих бедрах, бедрах или икроножных мышцах после определенных действий, таких как ходьба или подъем по лестнице;

  • блестящая кожа на ногах;

  • изменение цвета кожи на ногах;

  • медленный рост ногтей на ногах;

  • язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают;

  • боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач;

  • эректильная дисфункция;

  • выпадение или замедление роста волос на ногах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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