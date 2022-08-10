Как понять, что у вас повышенный холестерин? Это можно узнать в положении лёжа

Врач рассказал, что у людей с высоким холестерином может диагностироваться такое состояние, как ЗПА — заболевание периферических артерий. Оно прогрессирует, когда в артериях накапливается холестерин и препятствует нормальной циркуляции крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Проявления ЗПА — мышечные боли и судороги ног в покое, положении лёжа. «Если заболевание периферических артерий усугубляется, боль может возникать во время отдыха или в положении лёжа. Боль может прерывать сон. Свешивание ног с края кровати или ходьба могут временно облегчить боль», — отметил Варфоломеев.

Также с точки зрения кардиологии выделяются следующие симптомы:

холод в голени или стопе, особенно по сравнению с другой стороной;

онемение или слабость в ногах;

отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или стопах;

болезненные спазмы в одном или обоих бедрах, бедрах или икроножных мышцах после определенных действий, таких как ходьба или подъем по лестнице;

блестящая кожа на ногах;

изменение цвета кожи на ногах;

медленный рост ногтей на ногах;

язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают;

боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач;

эректильная дисфункция;

выпадение или замедление роста волос на ногах.

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