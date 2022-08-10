Как понять, что у вас повышенный холестерин? Это можно узнать в положении лёжа

Как понять, что у вас повышенный холестерин? Это можно узнать в положении лёжаПроявляются симптомы заболевания периферических артерий
Врач рассказал, что у людей с высоким холестерином может диагностироваться такое состояние, как ЗПА — заболевание периферических артерий. Оно прогрессирует, когда в артериях накапливается холестерин и препятствует нормальной циркуляции крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Проявления ЗПА — мышечные боли и судороги ног в покое, положении лёжа. «Если заболевание периферических артерий усугубляется, боль может возникать во время отдыха или в положении лёжа. Боль может прерывать сон. Свешивание ног с края кровати или ходьба могут временно облегчить боль», — отметил Варфоломеев.
Также с точки зрения кардиологии выделяются следующие симптомы:
холод в голени или стопе, особенно по сравнению с другой стороной;
онемение или слабость в ногах;
отсутствие пульса или слабый пульс в ногах или стопах;
болезненные спазмы в одном или обоих бедрах, бедрах или икроножных мышцах после определенных действий, таких как ходьба или подъем по лестнице;
блестящая кожа на ногах;
изменение цвета кожи на ногах;
медленный рост ногтей на ногах;
язвы на пальцах ног, ступнях или ногах, которые не заживают;
боль при использовании рук, например, боль и судороги при вязании, письме или выполнении других ручных задач;
эректильная дисфункция;
выпадение или замедление роста волос на ногах.
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