Как понять, что у вас заболевание щитовидной железы

Специалист отметила, что всё начинается с симптоматики. Если человек слишком сильно и постоянно возбудим или утомляется, внезапно теряет или набирает вес, если наблюдаются озноб или потливость, сухость кожи и потеря волос, а у женщин нарушен менструальный цикл, это может говорить о наличии аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, опухолях или воспалении. Но главной проблемой является дефицит йода, отвечающего за выработку специфических гормонов T3 и T4. В любом случае проблемы щитовидки требуют лабораторных исследований.

На болезни щитовидки в первую очередь реагирует «командный центр» эндокринной системы — гипофиз, который повышает или понижает производство тиреотропного гормона, ТТГ, стимулирующего щитовидную железу вырабатывать собственные гормоны Т3 и Т4. Поэтому анализ на ТТГ — базовый способ проверить здоровье щитовидки.

Гизингер рассказала, что в России у 40% населения диагностируют болезни щитовидки. И чем старше категория пациентов, тем чаще наблюдаются отклонения в норме гормона ТТГ.

Врач подчеркнула, что крайне важным фактором качества жизни беременных женщин является нормальная выработка гормонов щитовидки. Патологии этого органа увеличивают риски невынашивания беременности, мертворождения, задержек в росте плода, рождения ребёнка с пороками развития. Поэтому женщинам важно приводить гормоны к норме ещё до беременности, а после неё — поддерживать необходимый уровень.

«Проблемы начинаются из-за воспаления, опухоли, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Но зачастую виноват дефицит йода в организме, который необходим для выработки гормонов T3 и T4. Поиск настоящей причины требует тщательной лабораторной диагностики и УЗИ щитовидной железы. Стоит обратиться к врачу даже при таких общих симптомах, как повышенная возбудимость или утомляемость, потеря или набор веса, озноб или потливость, сухость кожи и потеря волос, а конкретно у женщин — при нарушении менструального цикла», — отметила эксперт.

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