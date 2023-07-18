Как понять, что в ваших почках камни

Если у человека наблюдаются такие симптомы, как повышенная температура, сильная боль в пояснице, а также болезненное учащенное мочеиспускание с примесью крови, то ему необходимо обратиться к доктору для диагностики и лечения мочекаменной болезни, заявил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв.

Камни могут долго находиться в почках без каких-либо симптомов, отметил специалист. Среди факторов развития мочекаменной болезни Богатырёв называет недостаточное потребление жидкости, недостаточная физическую активность, а также потребление большого количества вредной соленой еды.

Чаще всего болезнь дает знать о себе приступом почечной колики — сильной боли в пояснице, которая может распространяться вниз по мочеточникам и в живот. Зачастую боль распространяется с одной стороны вниз по ходу мочеточника. В таком случае человека часто тошнит и рвёт, а также его мочеиспускание болезненно и с кровью.

Кроме того, признаком мочекаменной болезни может быть внезапное повышение температуры без других симптомов простуды. Оно может говорит об инфекции мочевых путей, возникшей из-за блокировки мочевыводящего канала камнем, указывает уролог. Также, по его словам, камни в почка могут быть случайно обнаружены при проведении ультразвукового исследования.

Отсутствие лечения при мочекаменной болезни может привести к серьезным осложнениям, включая повреждение или гибель почки, предостерег врач.